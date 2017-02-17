Томские спасатели помогли найти женщину, страдавшую потерей памяти

17 февраля 2017 / Томский Обзор

Сегодня, 17 февраля, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы выезжали на поисковые работы в поселок Апрель, сообщил Иван Темерев (ТО ПСС).

«Сестра потерявшейся женщины сообщила, что ей 54 года, проживает она в Томске, страдает потерей памяти, инвалид 1-й группы», — сообщил Иван Темерев.

После уточнения оперативным дежурным ТО ПСС адреса дачи потерявшейся, в указанном месте женщину обнаружили в 19.15 спасатели МЧС. Для помощи в эвакуации они пригласили спасателей ТО ПСС. Они доставили пострадавшую к дороге на снегоходе в 19:35.

В 19:40 потерявшуюся передали медикам.

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