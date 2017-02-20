В Томске выбрали воспитателя года

Томский Обзор / Фото: 20 февраля 2017 // Фото: Natali-iksanova.jimdo.com/

Воспитателем года в Томске стала инструктор по физической культуре детского сада № 48 Наталья Иксанова, сообщает пресс-служба мэрии.

В финале городского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года», Наталья Иксанова показала мастер-класс и приняла участие в ток-шоу, одержав уверенную победу. Наряду с главным призом Наталья Иксанова завоевала также симпатии родительского жюри.

Главный приз конкурса - диплом, цветы и сертификат на премию в 65 тысяч рублей - победительнице конкурса вручил мэр Томска Иван Кляйн.

Лауреатами I, II и III степени по итогам конкурса стали: воспитатель детского сада № 5 Наталья Дудякова, воспитатель детского сада № 96 Виктория Беженарь и музыкальный руководитель детского сада № 77 Юлия Бутко. Им также вручили цветы, диплом и сертификаты на премии в размере 45, 35 и 20 тыс. руб. соответственно.

В заочном этапе городского этапа конкурса приняли участие 26 педагогов из 24 муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Томска. Экспертная комиссия рассмотрела конкурсные материалы: Интернет-портфолио, эссе на тему «Я – педагог», конспект занятия «Педагогическая находка» и определила 15 участников, продолживших состязание в очном этапе конкурса. Они провели презентацию своего опыта работы в форме педагогического брифинга, организовали педагогические мероприятия с незнакомой группой детей и приняли участие в мастер-классах. В финале за победу боролись 6 воспитателей.

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