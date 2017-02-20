Томский политех планирует построить еще две очереди научного парка

20 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский политех планирует построить еще два здания с лабораториями в рамках научного парка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Петра Чубика.

«Для второй и третьей очередей научного парка нам необходимо снести два здания — 13 и 17 корпуса. Мы получили положительное заключение комиссии Минобрнауки РФ, но снос этих объектов по причине смены большей части руководства министерства затянулся. Мы ожидаем разрешения вопроса в течение месяца», — сказал Петр Чубик.

Он напомнил, что в строительство первой очереди было вложено около 110 млн рублей. В строительство каждой очереди будут инвестированы аналогичные суммы.

«Мы хотим точно в таком же исполнении, как и первая, сделать еще две очереди, по типовому проекту. Сроки пока не могу назвать. Там расположатся еще лаборатории — примерно по шесть крупных лабораторий. Главная наука будет «вытащена из подвалов», — пояснил Петр Чубик.

Он также отметил, что большинство оборудования уже закуплено и находится в лабораториях — его необходимо будет только перевезти в построенные здания.

Как сообщалось, в мае ТПУ открыл первую очередь научного парка, в котором расположились Центр космических технологий, Центр ресурсоэффективного недропользования, центр «Современные производственные технологии», центр «Состав веществ и материалов», томский центр RASA (лаборатории новых лекарственных форм, разработки источников электромагнитного излучения и дизайна медицинских изделий) и Лаборатория промышленной и военной робототехники.

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