МТС начнет флеш-продажи Philips Xenium V787 по цене 10 990 рублей

20 февраля 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

В розничной сети МТС стартует эксклюзивная промо-акция на один из лучших смартфонов в модельном ряду Philips — Xenium V787.

Только четыре дня, 20—23 февраля 2017 года смартфон Philips с восьмиядерным процессором, поддержкой LTE, аккумулятором внушительной емкости 5000 мАч и Full HD IPS-дисплеем можно будет приобрести с рекордно большой скидкой 30% по цене 10,990 рублей.

«МТС как клиентоориентиро ванная компания постоянно работает над расширением ассортимента высокотехнологич ных гаджетов, предлагаемых абонентам по привлекательной цене. Сегодня это легендарная торговая марка Philips, присутствующая на российском рынке больше двадцати лет. Строгий классический дизайн, качество используемых материалов наряду с мощным процессором делают работу с гаджетом удобной и приятной даже при использовании самых требовательных к ресурсам мобильных приложений. Мы не сомневаемся, что наши покупатели оценят предложение и с удовольствием воспользуются им в преддверии праздника 23 февраля», — сказала директор Департамента интерактивной коммерции Ольга Филиппова.

«Нашей задачей мы видим создание устройств на основе передовых технологических решений, в частности, энергосберегающе й технологии Xenium. Мы рады, что один из лучших смартфонов Philips появится в нескольких тысяч салонах нашего партнера — компании МТС. Мы уверены, что привлекательное сочетание функциональности и цены привлечет покупателей к данной модели — Philips Xenium V787», — сказал Геннадий Герман, генеральный директор «Сангфэй СЕС Электроникс Рус».

Подробности акции можно найти по ссылке: www.shop.mts.ru.

Флагман бренда Philips оснащён 5-дюймовым IPS-экраном c поддержкой технологии SoftBlue в тонком корпусе с элементами анодированного авиационного алюминия и стеклом, защищенным от царапин олеофобным покрытием.

В Xenium V787 используется чипсет MediaTek MT6573 к с восемью вычислительными ядрами и 2 ГБ оперативной памяти.

Смартфон оснащен двумя камерами: основная 13-мегапиксельна я камера с сенсором ISOCELL, фазовым автофокусом и максимальной диафрагмой f/2.2, и фронтальная — с разрешением 5 МП и широкоугольной линзой (840).

Батарея емкостью 5000 мАч и поддержка энергосберегающе й технологии Xenium позволяют смартфону работать до суток в режиме беспрерывного разговора или до 22 часов в режиме интернет-серфинг а при использовании сетей LTE. Смартфон оснащен кнопкой энергосбережения , которая позволяет одним движением отключить ненужные в данный момент энергоемкие приложения и, таким образом, увеличить время работы смартфона без подзарядки.

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