На этой неделе в Томске стартует региональная школа по больничной клоунаде

20 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

V Региональная школа больничной клоунады, организованная АНО «Партнеры по радости», пройдет в Томске с 23 по 25 февраля, сообщают организаторы.

В рамках школы волонтёры из Иркутска, Новосибирска, Барнаула, Кемеровской области, Сургута, Томска получат навыки работы в области «больничной клоунады», «социального проектирования» и взаимодействия с детьми с особенностями развития и ментальными расстройствами.

Своим опытом с желающими будет делиться клоун и директор в АНО «Скорая клоунская помощь» (Москва) Александр Кудрявцев. Также тренинги проведут директор АНО «Партнеры по радости» Наталья Шимина, психолог Виктория Обуховская, иллюстратор Мария Нисова, руководитель Школы детской безопасности Александр Ковалев, сурдопереводчик Анна Попелло.

«Специальное обучение, повышение мастерства, перезагрузка просто необходимы для волонтеров и больничных клоунов. Только после таких курсов возможно оказание профессиональной помощи детям, находящихся на лечении в больницах», – добавила Наталья Шимина, директор АНО «Партнёры по радости».

V Региональная школа по больничной клоунаде – стартовое мероприятие масштабного проекта «Мастерская больничных клоунов», который будет впервые реализован в Томске. В рамках этого проекта планируют провести обучающие семинары для волонтёров по направлениям «Актерское мастерство» , «Психология», «Работа с детьми с особенностями развития», а также выходы волонтеров в детские больницы в образе больничных клоунов и проведение творческих занятий для маленьких пациентов. Проект реализуется на средства гранта, полученного организацией по итогам конкурса, , проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

АНО «Партнёры по радости» - автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома, и продвигающая в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года на территории Томска и Сибири организацией было реализовано более 15 проектов и сотни социальных акций и мероприятий.

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