Фестиваль «Мир кукол» открывается в Томске в среду

20 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Областной «Дом Искусств»

В среду, 22 февраля, в Томском областном Доме искусств (ул.Шишкова, 10), откроется фестиваль декоративно-прикладного творчества «Мир кукол», сообщает пресс-служба мэрии.

Программ фестиваля включает в себя выставку кукол ручной работы в различных техниках исполнения, семинары, мастер-классы, спектакли и ярмарку-продажу продукции умельцев прикладного творчества.

В течение семи лет фестиваль успешно проходил в Томске на региональном уровне. А в этом году «Мир кукол» стал межрегиональным, победив в конкурсе социально значимых проектов программы «Формула хороших дел» ПАО «Сибур холдинг». Поэтому участвовать в фестивале будут мастера со всей Сибири: из городов Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края и др.

Поменяется и формат выставки: знакомить посетителей с экспозицией будет экскурсовод, чего раньше никогда не было. Теперь томичи смогут не только посмотреть на куклы, но и узнать, в какой технике и как именно их создавал мастер.

Также в рамках фестиваля впервые в Томске пройдут мастер-классы для начинающих мастеров-кукольников и мастеров, желающих освоить новые техники. Занятия проведет приглашенный мастер из Красноярска Наталья Сафронова – преподаватель декоративно-прикладного искусства в Красноярском краевом колледже культуры и искусства, руководитель мастерской-студии «Рукотворная кукла», участник региональных и международных выставок и фестивалей в Красноярске, Абакане, Новосибирске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве, обладатель Гран-при I Средиземноморского фестиваля авторской куклы (Барселона, Испания).

Торжественное открытие «Мира кукол» состоится 22 февраля в 16.00. Мастер-классы от Натальи Сафроновой состоятся 23 февраля в 12.00 и 24 февраля в 12.00. Фестиваль будет проходить до 31 марта.

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