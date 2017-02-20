В марте томичам прочтут лекции о Бэтмене и Супермене

Томский Обзор / Фото: 20 февраля 2017 // Фото: Tsu.ru

На следующей неделе, 3 марта, в рамках проекта «Открытый университет» в ТГУ стартуют новые публичные лекции, посвященные комиксам как мифологии современности. Ученый университета расскажет, как социальные и этические запросы общества воплощаются в супергероях.

Как сообщает пресс-служба вуза, курс «Комиксы как мифология современности: от богов к супергероям» стартует в начале марта, его автор – доцент исторического факультета Дмитрий Коньков, большой поклонник этого жанра. Его курс представляет обзор становления американской индустрии комиксов в тесной связи с историей общества.

«В 2010-х годах происходит взрывной рост популярности комиксов среди российских читателей. При этом не все представляют себе в полной мере масштабы этого явления, законы его развития и предысторию. Я предлагаю взглянуть на комиксы как на сотворение современной мифологии через сознательное или бессознательное переосмысление культурных архетипов», – говорит Дмитрий Коньков.

Так, историк расскажет о параллелях между образами Супермена и Иисуса Христа, предложит обсудить, кто такой Бэтмен – реалистичный супергерой или городской миф – а также идейный поиск женщины-супергероя в XXI веке.

Занятия будут проходить в 26 аудитории 3 учебного корпуса (пр.Ленина, 34) по пятницам в 18.25. Первое занятие по курсу состоится 3 марта. С темами лекций и подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

«Открытый университет» – просветительский проект, ориентированный на разные социальные слои и возрастные группы Томской области. В рамках работы центра организуются бесплатные лекции и другие образовательные мероприятия. В 2016 году в «Открытом университете» работали 11 программ, общее количество слушателей – более 5,8 тыс. человек. В 2017 году «Открытый университет» вошел в шорт-лист всероссийской премии Минобрнауки «За верность науке».

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