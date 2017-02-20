Встречные КамАЗ и ВАЗ столкнулись на трассе в Томской области, пострадал водитель без прав

Томский Обзор / Фото: 20 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

В минувшую пятницу, 17 февраля, в Томской области на трассе Бакчар — Подгорное столкнулись встречные КамАЗ 5410 и ВАЗ-21099, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 17.35 на 31 километре трассы. По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, автомобиль выехал встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы. Управлять автомобилем он не имел права.

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