Четыре человека пострадали в ДТП с участием 4 автомобилей на трассе Томск-Колпашево (ФОТО)

Сегодня утром, 20 февраля, на трассе Томск-Колпашево произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадали четверо, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.15 на 12-м километре трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106, двигаясь со стороны села Зоркольцево в сторону города Томска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Фольксваген. После удара иномарка врезалась в Газель и Тойоту, которые выезжали на главную дорого со второстепенной.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека – водители и пассажиры автомобилей ВАЗ-2106 и Фольксваген.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: УМВД РФ по Томской области

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