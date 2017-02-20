Яндекс проведет в Томске контрольную по математике

20 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Яндекс

Томск присоединится к ежегодной всероссийской контрольной по математике «Что и требовалось доказать» 11 марта. В этом году написать ее можно будет и за партой — партнером проекта станет Томский госуниверситет, сообщают в пресс-службе «Яндекса».

Контрольная Она состоит из десяти несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы, так что принять участие в ней могут все. Проверить себя можно и онлайн — на сайте ЧТД задачи будут доступны в течение суток начиная с 16:00. Тем, кто хочет написать контрольную в вузе, лучше зарегистрироваться заранее.

Приступить к задачам на сайте можно когда захочется, но на выполнение даётся один час. В вузе контрольная также начнётся в 16:00. После неё преподаватели подробно разберут задачи и ответят на вопросы. А пока можно потренироваться и попробовать решить тестовый вариант контрольной.

«Контрольная ЧТД — очень важная и своевременная. Сейчас проходит много мероприятий, позволяющих добровольно проверить знания по различным дисциплинам, и здорово, что таких проектов становится всё больше. Не случайно именно Яндекс взялся за проведение контрольной — без математики его сервисы просто не могли бы существовать. В Томске в этом году контрольную впервые можно решить в вузе — в нашем городе ЧТД примет ТГУ. Надеюсь, что в ней поучаствует большое количество людей», — говорит Виктор Дёмин, проректор по учебной работе Томского госуниверситета.

Яндекс организовывает контрольную «Что и требовалось доказать» в третий раз. В прошлом году в ней поучаствовали 24,4 тысячи человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. С контрольной справились примерно 60% участников: на тройку её решили 27,9%, на четвёрку — 18,9%, 13,4% получили пятёрку.

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