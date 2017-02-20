В Томском районе «паспорта» получили 3 000 птиц

Томский Обзор / Фото: 20 февраля 2017 // Фото: Tsu.ru

В 2016 ученые Томского госуниверситета окольцевали почти 3000 птиц 67 видов в Томском районе, это в два раза больше, чем в прошлые годы, сообщает пресс-служба вуза.

Ежегодно, с 1977 года, в зимний период в Университетской роще ученые кольцуют около 100-150 синиц. Согласно наблюдениям, пернатые верны выбранным местам зимовок и гнездования.

«В этом осенне-зимнем сезоне мы расширили географию, охватив 10 точек, и увеличили объёмы кольцевания синиц в 10 раз. Оказалось, что во второй половине лета при отлове птиц за городом на «Полигоне Коларово» практически не встречаются взрослые особи – всего 6,5%. Еженедельно мы стали отслеживать, как формируется зимующее сообщество в Университетской роще, и взрослые птицы сразу нашлись в городе», – говорит Сергей Гашков.

При сентябрьских отловах взрослых особей в Томске оказалось 48%. Они раньше молодых, еще до начала снежного периода, переселяются из окрестных лесов в город к местам своих прошлогодних зимовок. Молодые особи начинают собираться в городе позднее – в октябре.

«Благодаря кольцам и цветным индивидуальным меткам – «цветным паспортам» – мы собираем факты о связи синиц с территорией гнездования и зимовки, продолжительности жизни и возрастной структуре видов. В этом году, например, удалось зафиксировать двух долгожителей – они уже 7 раз зимуют на территории Университетской рощи и Ботанического сада», – говорит сотрудник Зоологического музея ТГУ, орнитолог Сергей Гашков.

Помимо миграционных процессов у птиц оценивают размер, массу, жировые запасы, психоэмоциональные и другие характеристики. Например, оказалось, что у синиц за счёт запасов жира масса увеличивается с сентября до декабря на 3 грамма (в среднем, до 23 граммов у самцов и 22 – у самок), а с января они начинают «худеть».

«После солнцеворота синицы ощущают, что ночь становится короче, а значит, жирового запаса на ночной обогрев нужно меньше. Именно поэтому синицы снижают интенсивность посещения кормушек во вторую половину зимовки, что отмечают те, кто подкармливает птиц. Кроме того, оказалось, что декабрьское похолодание до -30 привело к временному понижению массы только у самок, а самцы, как более крупные особи, на него даже не отреагировали», – отметил Сергей Гашков.

Кроме того, ученые ТГУ отметили, что в городских местах обитания выше доля зимующих самок за счет более комфортных условий зимовки. Биологи связывают это с тем, что в городе синицы лучше могут обеспечить себя дополнительными кормами и тёплым ночлегом.

Кольцевание птиц как метод изучения миграций птиц используется с 1899 года. Уже в 1912 году орнитологи ТГУ стали кольцевать птиц в Томской губернии. Благодаря этому методу за 100 с лишним лет были выяснены основные пути пролёта и места зимовок практически всех видов птиц Северной Палеарктики. Например, птицы из Томской области зимуют на территориях от Японии, Китая до Австралии, Индии, Африки и Западной Европы.

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