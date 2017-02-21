По Томской области выпустили путеводитель для инвесторов

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2017 // Фото: Pwc.ru

Томская область попала в число 13 регионов, о которых компания PricewaterhouseCoopers (PwC) выпустила путеводитель для инвесторов, сообщается на сайте российского представительства компании.

В путеводителе Томская область представлена как один из регионов с крупнейшими запасами углеводородных ресурсов, с диверсифицированной экономикой, развитым приборостроением, IT-сектором, фармацевтикой, пищевой, строительной и лесоперерабатывающей отраслями, атомной и нефтехимической промышленностью.

Особое внимание в путеводителе уделено научно-образовательному комплексу и инновационному сектору.

«Сегодня томские университеты и НИИ не только являются признанными образовательными и научными центрами мирового уровня, но и выступают в качестве драйверов развития и внедрения прикладных инновационных технологий, работая бок о бок с бизнесом в рамках программ стратегического партнерства, бизнес-инкубаторов, совместных предприятий и проектов по созданию высокотехнологичных производств. Благодаря объединению науки и бизнеса, область на протяжении последних лет входит в число лидеров в рейтинге инновационных регионов России», - говорится в сообщении.

Путеводитель содержит актуальную информацию о состоянии инвестклимата Томской области, конкурентных преимуществах региона и наиболее перспективных направлениях для инвестирования.

«Томская область – один из первых регионов России, о которых PricewaterhouseCoopers- одна из самых влиятельных консалтинговых компаний мира - выпускает «Путеводитель инвестора». Это безусловное подтверждение инвестиционного потенциала и привлекательности нашего региона для бизнес-сообщества», — отметил директор Центра развития ВЭД Томской ТПП Александр Беляев в комментарии Томскому Обзору.

В число регионов, о которых PwC составила путеводители также попали Ленинградская, Новосибирская, Челябинская, Свердловская области, республики Татарстан, Северная Осетия, Карелия, Саха, Башкортостан, Чеченская республика, а также Краснодарский и Пермский края.

«Такого рода путеводители – это своеобразное окно в регион для инвесторов, в нем в сжатом виде представлено описание экономики, привлекательных отраслей промышленности, наши университеты, лидирующие предприятия Томской области. Это – еще одна важная деталь формирования привлекательного образа региона. Мнение PwC очень авторитетно в среде инвесторов. Это дополнительный эффективный канал продвижение нашего региона в России и мире. Общение с представителями PwC показало их интерес к развитию сотрудничества с предприятиями и организациями Томской области», — отметил Александр Беляев.

PricewaterhouseCoopers (PwC, произносится «прайсуотерхаускуперс») — международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Под «PricewaterhouseCoopers» понимаются компании, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Компания существует на протяжении более 160 лет и входит в так называемую большую четвёрку аудиторских компаний. Штаб-квартира сети — в Лондоне.

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