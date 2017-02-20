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Завтра томичей ждут метели, сильный ветер и снежные заносы

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Завтра, 21 февраля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается временами снег, метели, местами ухудшение видимости, усиление ветра 16-21 м/с, на дорогах местами снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможных ЧС. Населению рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, водителям – повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

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