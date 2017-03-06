De anima Аристотеля стала самой скачиваемой из инкунабул томской Научки

6 марта 2017 / Томский Обзор

Средневековая книга, в которую вошла De anima Аристотеля, стала самой скачиваемой из инкунабул томской Научки в феврале 2017 года. За февраль ее скачали 143 раза, за первые дни марта количество скачиваний выросло до 157.

Книга, датированная 28 февраля 1491 года и изданная в Кёльне местным типографом Иоганном Кёльхофом, переплетена в доски, покрытые тисненой кожей. По словам сотрудников НБ ТГУ, каждый экземпляр коллекции индивидуален за счет уникальных владельческих записей, ярлыков или пометок и все они интересны для исследователей со всего мира. На этой книге есть экслибрис «Auguste Geoffroy / Paris MDCCCXCIIII (=1894)» c девизом PAN и книгопродавческий ярлык Н. Киммеля в Риге.

De anima — сочинение Аристотеля «О душе». Аристотель говорит в нем о том, что многие состояния души зависят от состояния тела. А в самом широком смысле душа является принципом жизни для всех существ, — как для растений, так и для животных.

Напомним, 10 февраля 2017 года пресс-служба ТГУ сообщила, что ученые Научной библиотеки ТГУ оцифровали и оформили коллекцию из 26 инкунабул — книг «младенческого» периода книгопечатания, изданных в Европе до 1501 года.

Одна из инкунабул была подарена Казанским университетом, остальные попадали в Научку вместе с коллекциями частных библиотек или из букинистических магазинов. Долгое время тексты инкунабул целиком можно было найти только на сайтах европейских библиотек, но в 2016 году Научная библиотека ТГУ начала работу по оцифровке своей коллекции, чтобы открыть доступ широкому кругу читателей и специалистов со всего мира.

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