В томских салонах «Ростелекома» стартовала федеральная акция «Время подарков»

21 февраля 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком) запустила федеральную акцию «Время подарков». Акция действует в более чем 300 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в 187 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург, Пермь, Томск, Новосибирск, Челябинск, Волгоград и другие.

За подключение услуг «Ростелекома», покупку страховых продуктов, антивирусов, смартфонов или пополнение лицевого счета мобильных операторов (более установленной минимальной суммы) клиент получает наклейку. Наклейки обмениваются на подарки:

за 3 наклейки можно получить персональный фотокалендарь;

за 6 наклеек — термокружку или устройство для селфи на выбор;

за 9 наклеек — переносное зарядное устройство или термокружку с подогревом от прикуривателя;

за 12 наклеек — беспроводную колонку или фитнесс-браслет.

Стать участником акции и претендовать на подарок за покупки можно в течение трех месяцев — до середины мая 2017 года.

ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

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