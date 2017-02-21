В Томской области должница дважды за полтора года меняла «невезучее» имя

21 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

В Томской области женщина, задолжавшая по кредиту и налогам, за полтора года дважды сменила имя, фамилию и отчество. Таким образом должница якобы пыталась уйти «от черной полосы жизни», сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Женщина задолжала 270 тыс. рублей по кредиту, а также 12 тыс. налоговых платежей. Ранее с нее взыскивали штрафы ГИБДД, поэтому в отделе судебных приставов по Асиновскому району сохранился номер ее мобильного телефона. Судебный пристав позвонила гражданке, обратившись к ней по имени-отчеству, но в ответ услышала: «Я уже не Татьяна Ивановна, а Светлана Николаевна!» (имена в тексте изменены – пресс-служба УФССП). Из разговора следовала, что женщина устала от череды неприятностей, посчитала свое имя «невезучим» и решила его сменить.

Когда приставы стали наводить справки на предмет того, чтобы правильно оформить документы, выяснилось, что между этими именами было еще одно временное имя (с другим отчеством). Кроме того, женщина сменила фамилию, вернув себе девичью. При этом все это она успела сделать за последние полтора года.

Сейчас сотрудники отдела ведут работу по аресту автомобиля, заложенного в банке при оформлении кредита еще на ее первое имя. Машину, видимо, тоже преследует «злой рок» хозяйки: почти новенькая Lada Granta имеет вмятину после недавней аварии.

Тэги/темы: