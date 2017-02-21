Tele2 подводит итоги работы в Томской области в 2016 году

21 февраля 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2

Tele2 подводит итоги работы в 2016 году в Томской области. Оператор построил новые базовые станции, внедрил инновационные технологии, сделал свой тарифный портфель еще привлекательнее для клиентов, расширил сеть фирменных салонов связи, реализовал ряд ярких проектов для жителей региона.

В 2016 году оператор развивал сети 2G и 3G в Томской области, повышая надежность и расширяя зону покрытия. По данным на декабрь 2016 года, сеть 3G обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 84% населения региона, а 95% жителей доступна мобильная связь в стандарте 2G. На протяжении всего года велась работа по увеличению емкости сети третьего поколения. Реализованные технические решения позволили Tele2 предоставлять абонентам более качественный сервис, повысив качество передачи речи (за счет запуска на сети 3G технологии HD-Voice) и повысить скорость мобильного интернета.

Средняя скорость передачи данных на абонента выросла на 44% по сравнению с 2015 годом. Объем трафика на абонента с января 2016 годы увеличился в 2,57 раза. Рост объемов потребления трафика был обусловлен изменением доли смартфонов в базе оператора. За год проникновение смартфонов с поддержкой 3G и 4G увеличилось на 8,4 п.п., а их общая доля превысила 50%.

Также на рост потребления интернет-трафика оказал влияние запуск тарифа «Беспредельно черный» с безлимитным мобильным интернетом. А благодаря включению в пакетные тарифные планы «Самый черный» и «Сверхчерный» минут для звонков на любые номера России абоненты смогли больше общаться с друзьями и родственниками: продолжительность звонков за пределы региона выросла на 87%.

В течение года Tele2 открыла в регионе три новых фирменных салона связи. Общее количество фирменных салонов и модулей в торговых центрах составило 37. Кроме того, оператор расширил присутствие и в альтернативных каналах продаж. Сеть дистрибуции Tele2 в Томской области насчитывает более 1000 точек продаж различных форматов. Уровень удовлетворенности абонентов качеством обслуживания в салонах связи составил 86,5%.

В 2016 году Tele2 реализовала несколько ярких развлекательных мероприятий для абонентов. Так, в Томске под девизом «Где слова становятся делами» прошел второй «ЧестФест». Это городское событие посетили более 20 000 томичей и гостей города.

«В минувшем году Tele2 укрепила свои позиции на региональном рынке: существенно расширена зона покрытия голосовой связи и быстрого мобильного интернета, выведен на рынок новые выгодные предложения для абонентов. Новый год мы начали с новой бизнес-стратегией „Другие правила“, в которой вышли за рамки дискаунтера, но сохранили ключевые преимущества — честность, простоту и выгодную стоимость услуг связи. Мы хотим сделать общение наших абонентов максимально комфортным, поэтому новая стратегия Tele2 учитывает их стиль жизни — выгодные цены дополнены высоким качеством связи, отличной скоростью мобильного интернета, новыми удобными услугами. Запуск новой стратегии мы сопроводили выводом на рынок уникального предложением для абонентов: минуты, SMS, Гб больше не „сгорят“ в конце месяца, а перенесутся на следующий. Эта услуга бесплатна и работает на всей линейке „Черных“ тарифных планов», — отмечает Татьяна Никифорович, директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях.

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