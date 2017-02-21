Масленицу в Томске отметят горячими блинами, сжиганием чучел и ледяными обливаниями

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Проводы зимы в районах Томска и на присоединенных территориях отпразднуют 24, 25 и 26 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

Масленичные гуляния в Кировском районе пройдут на десяти площадках. Первыми в пятницу 24 февраля проводят зиму жители дома по ул. Вершинина 54. В субботу праздник пройдут в селе Тимирязевском.

В воскресенье 26 февраля с самого утра жителей Кировского района ждут несколько площадок. В Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122) встречать Масленицу начнут в 11.00. Районная администрация и «Радио Сибирь» приглашают полакомиться горячими блинами, поучаствовать в конкурсной программе и получить подарки.

Еще один праздник ТГУ и администрация Кировского района организуют на стадионе вуза (ул. Аркадия Иванова, 20). Помимо традиционных конкурсов, в 12.00 здесь состоится массовая акция «Пробуждение»: более 500 томских «моржей» планируют совершить обливание ледяной водой. Праздничная программа пройдет также на Мавлюкеевском озере с 14.00.

Конкурсы, игры, эстафеты и горячие блины ждут 26 февраля жителей микрорайона Степановка (ул. Богдана Хмельницкого 5, с 12.00, пер. Ботанический, 4, с 12.30) и деревни Лоскутово (ДК «Настроение», с 13.00).

Главной площадкой празднования в Советском районе станет Городской сад (ул. Герцена, 6). Массовые гуляния здесь начнутся 26 февраля в 12.00. До 16.00 можно будет принять участие в традиционных масленичных забавах – бое подушками, беге в мешках, метании валенков и метел, а также поиграть с аниматорами в костюмах Мишки, Машеньки, Лисы и Петуха. В 14.00 начнется традиционное состязание «Масленичный столб» с призами от спонсоров мероприятия компаний «Томское молоко», «Межениновская птицефабрика», «НТС». В 15.30 томичей приглашают попытать силы в конкурсе на поедание блинов.

В течение дня на сцене Горсада выступят фольклорные коллективы города, в парке развернется выставка масленичных чучел от благотворительного фонда «Российский детский фонд» и будет работать ярмарка с сувенирами, товарами ручной работы и горячими блинами. Праздник завершится в 18.00 сжиганием чучела Масленицы.

В Ленинском районе проводы зимы пройдут в ледовом городке по адресу пр. Ленина, 217. 26 февраля с 13.00 томичей ждут игры со скоморохами, угощение блинами, танцы и частушки.

Также в воскресенье томичей приглашают к 12.00 ну площадке возле Музея истории Томска (ул. Бакунина, 3). В программе масленичных гуляний: взятие снежной крепости, соревнования по прыжкам в мешках и перетягиванию каната, и, конечно же, сжигание чучела.

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