Томское «Пространство Независимых» открывает «окна»

21 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: СФ ГЦСИ-РОСИЗО

«Пространство Независимых» открывает новый сезон парной выставкой Юлии Шашковой (живопись, графика) и Анатолия Долженко (видео, фото), сообщают в сибирском филиале государственного Центра современного искусства.

Юлию и Анатолия можно отнести к представителям перспективной молодежной городской культуры. Они - завсегдатаи модных мероприятий в сфере современного искусства, участники фестивалей молодежной культуры. Томскому продвинутому зрителю известны прежде всего их перформативные работы в составе коллектива «ТриП».

«В настоящем проекте, наши участники выступают в несколько непривычном амплуа. Юлия в качестве художника изобразительного ряда, Анатолий - в качестве городского фотографа. Но и здесь им удается продемонстрировать образцовый вкус, острую наблюдательность, умение создавать атмосферу и репрезентировать взгляды своего поколения», — сообщают организаторы.

Экспозиция, организованная в рамках программы «Молодость Сибири (Родом из Сибири)»

откроется 22 февраля в 18.00 по пер.Нахановича, 3а. Вход бесплатный.

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