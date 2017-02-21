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В Томске иномарка сбила ребенка на переходе у школы

Томские новости, Происшествия, происшествия ребенок под машину попал школа №28 В Томске иномарка сбила ребенка на переходе у школы

Вчера вечером, 20 февраля, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 17.30 на пр.Ленина, 230. Здесь 32-летний водитель Toyota Camry сбил мальчика, который, по предварительным данным, переходил дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

С места происшествия ребенок был доставлен в больницу, после врачебного осмотра отпущен домой.

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