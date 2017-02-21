В ТГУ масленицу отметят кулачными боями, поцелуйными играми и корением холостых

Томский госуниверситет приглашает отметить Университетскую Масленицу: в течение всей праздничной недели томичей ждут выставка масленичных чучел, мастер-классы по неизвестным блюдам русской кухни, а в воскресенье – праздничное шествие и настоящие народные гуляния с веселыми кулачными боями и угощением, сообщает пресс-служба вуза.

«Масленица в ТГУ – это достоверные этнографические реконструкции в пространстве современного города и университета. В ТГУ выявляют то, что может стать основанием для возрождения утраченных обычаев. Главное, что предстоит сделать, – вовлечь всех горожан в масленичную мистерию. Поэтому на Университетской масленице все будет всерьез и по-настоящему», – подчеркнул заведующий лабораторией социальной идентичности ТГУ Даниил Крапчунов.

Вчреа, 20 февраля, стартовал конкурс масленичных чучел. В Университетской роще (справа от главного корпуса) уже появились первые куклы от Сбербанка и арт-проекта «Васильев вечер», кроме того, во втором корпусе поселились чучела от факультета информатики. Все томичи могут принести свои работы на конкурс или полюбоваться на уже созданные чучела. Изготовленные куклы на конкурс принимаются до 26 февраля до 12.00.

В четверг, 23 февраля, с 16.00 начнутся масленичные мастер-классы арт-проекта «Васильев вечер» и молодежной студии русской культуры «Улица»: по выпеканию блинов, изготовлению чучела, поцелуйным играм и хороводам. Мастер-классы пройдут в общежитии «Парус» (пер. Буяновский, 3а).

В пятницу, 24 февраля, в 18.00, в столовой «Bell pepper», общежитие «Парус» (пер. Буяновский, 3а, 1 этаж) пройдет мастер-класс – лекция «Масленица без блинов» от всемирно известного шеф-повара и исследователя русской кухни из Санкт-Петербурга Максима Сырникова. Он научит готовить настоящие масленичные продукты: сырники и ушки с сыром.

В воскресенье, 26 февраля, с 12.00 на стадионе ТГУ (ул. Аркадия Иванова, 20) пройдет ежегодная лыжная гонка, в которой примут участие все факультеты ТГУ. Кроме того, студенты отведают блины и поучаствуют в эстафетах – прыжки в мешках, перетягивание каната, катание на санках и ватрушках и т.д. Детей будут развлекать аниматоры на специально организованной детской площадке.

Также 26 февраля в 14.00 в Университетской роще стартует праздничное шествие – студенты ТГУ отнесут масленичные чучела к Мавлюкеевскому озеру (пер. Буяновский, 3а). Там пройдет народное голосование и будут объявлены победители конкурса на создание лучшей Масленицы.

«Во время народных гуляний на Мавлюкеевском озере пройдет величание молодоженов, корение холостых, разыграется драма «Масленица и Воевода», детей и взрослых позабавит Петрушка, а Медведь, как обычно, подерется с Козой. Кроме того, гости смогут попробовать свои силы в снежном тире, борьбе на бревне, кулачных боях, боях стенка-на-стенку и других народных забавах», – рассказал Даниил Крапчунов.

В столовой «Bell pepper» в то же время можно будет послушать экскурс в русскую литературу о Масленице от томского писателя Владимира Костина.

Завершится празднование сожжением масленичных чучел.

Тэги/темы: