Дума Томской области увеличила дефицит бюджета

21 февраля 2017 / Томский Обзор

Законодательная дума Томской области утвердила поправки в областной бюджет на 2017 год, увеличив дефицит с 4,35% до 5,74% от расходной части, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента, присутствовавшего на заседании.

Прогнозируемый объем доходов областного бюджета составил 57,54 млрд рублей, общий объем расходов — 61,046 млрд рублей. Дефицит увеличен на 963 млн рублей — до 3,506 млрд рублей.

Доходы увеличены за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 1,621 млрд рублей. Из них, в частности, 547,9 млн рублей будет направлено на софинансирование строительства новой школы на 1,1 тыс. мест в Томске, 325 млн рублей — на ремонт дорог регионального значения, 300 млн рублей — на ремонт дорог в границах томской агломерации (Томск, Северск, Томский район), 243,8 млн рублей — на обеспечение некоторых категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями, а также на обеспечение детей-инвалидов лечебным питанием.

Расходы регионального бюджета выросли на 2,585 млрд рублей. Как пояснила первый заместитель начальника департамента финансов Томской области Вера Плиева в ходе заседания, в 2016 году был перевыполнен план по доходам дорожного фонда (подрядчики при заключенных контрактах не успели выполнить работы), поэтому расходы будут направлены на дорожный фонд.

Кроме того, проведен перерасчет верхнего предела госдолга, на 1 января 2018 года он составит 26,4 млрд рублей.

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