Томичей приглашают на «Шумовую Масленицу»

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2017 // Фото: Vk.com/aelita.tomsk

В воскресенье, 26 февраля в малом зале зрелищного центра «Аэлита» (пр. Ленина, 78) пройдет праздник «Шумовая Масленица», сообщает администрация центра.

Мероприятие такого жанра в Томске проходит впервые. В программе шумовая инсталляция, аудио-визуальный перформанс, музыкальные номера, художественные эксперименты. Возможность прикоснуться к старым и почетным традициям масленицы, таким как: народные и авторские шумования. Разлив авторского шумования на масленицу будет представлен приглашенным гостем из Кемерово INORGANIC BLOSSOMING.

«Лаборатория нового искусства справит Шумовую Масленицу в тот же день, в который справляют обычную. Аутентика праздника будет нами бережно сохранена: мы собираемся слушать и шуметь. Слушать перфоманс поющего масла и петь с ним, жечь шумное чучело и слушать, как горит», - рассказывает Герман Преображенский, организатор мероприятия.

Шумовая Масленица посвящена прислушиванию к бормотаниям зимы и шёпотам весны. Празднование Шумовой Масленицы обычно сопровождается народным шумованием, завесенним кричанием, шуршащими песнями и кипячением масла..

Начало мероприятия в 17.00 часов. Вход свободный.

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