Завтра томичей ждет мокрый снег и гололёд

21 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 22 февраля, в Томске возможны мокрый снег, метели и гололёд, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В Томске в среду прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура ночью -2…-4°С, +1…-1°С», — говорится в сообщении.

Также ожидается мокрый снег, метели, гололед и снежные заносы на дорогах, метели, ухудшение видимости.

Автолюбителям рекомендуется особенно внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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