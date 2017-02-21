В марте в Томске стартует Фестиваль Актуального Научного Кино

21 февраля 2017 / Томский Обзор

На следующей неделе, с 1 по 5 марта, томичам покажут лучшие научно-популярные фильмы в рамках Фестиваля актуального научного кино ФАНК при поддержке компании СИБУР и Сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) ГК «Росатом».

Как сообщают организаторы, основной площадкой Фестиваля актуального научного кино станет Томская областная библиотека им. А. С. Пушкина, которая на время события превратится в кинотеатр, именно здесь будут проходить все вечерние сеансы. Откроется фестиваль фильмом - размышлением о судьбе редких животных и влиянии человека на исчезновение видов. Отдельно стоит отметить операторскую работу – уникальные съемки, буквально переносящие зрителей в мир дикой природы.

Всего за пять дней фестиваля жители Томска увидят 11 полнометражных фильмов-участников международных кинофестивалей, представленных кинематографистами Норвегии, Израиля, США, Австралии, Франции, Великобритании. Каждый из фильмов поднимает актуальные для современного человека проблемы. Вместе с создателями «Счастливого фильма» зрители будут искать ответ на вопрос, каков он индекс счастья и так ли уж разнится понимание счастья для жителей разных стран. Герои фильма «Лимб», основатели Интернета, пытаются разобраться, что же они создали, храм новой цивилизации или кладбище нашей истории. А герой картины «Вермеер Тима» пытается раскрыть секреты живописи великого художника.

Фестиваль ФАНК интересен и своей просветительской традицией: по окончании каждого сеанса обязательно проходит дискуссия с учеными – экспертами, собравшимися на фестиваль из разных концов страны.

Специалисты в области физики, психологии, космической инженерии, биологии, робототехники и других дисциплин не только обсудят со зрителями фильмы, но и примут участие в специальной программе фестиваля на девяти площадках города. Зрителей ждут научные ток-шоу, лекции и мастер-классы. «Сколько стоит планета? Пять способов оценки стоимости окружающей среды» - это тема Ток-шоу «Креативное утро», которое пройдет в одной из кофеен Томска. Ученый секретарь Института биофизики СО РАН, кандидат биологических наук Егор Задереев расскажет о наборе методов оценки экосистемы.

В рамках ток-шоу «Разберем на атомы: куда приводят мечты?» о мечте и мечтателях можно будет поговорить с космическим инженером, психологом и опытным путешественником.

Юных изобретателей и их родителей ждут на лекции по робототехнике, мастер-классе по созданию камеры-обскуры и на фантастической игре «Сектор Бета», где герои игры окажутся на секретной тренировочной базе и пройдут испытание по управлению роботами-андроидами.

Ознакомиться с программой и расписанием фестиваля ФАНК можно на сайтах csff.ru, fank.myatom.ru и в группе ВКонтакте. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, однако в некоторых случаях необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно здесь и здесь.

ФАНК – это фестиваль актуального научного кино нового формата, который представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет. ФАНК отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городах.

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