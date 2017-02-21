Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Томской области». «Принять отставку губернатора Томской области Жвачкина С.А. по собственному желанию. Назначить Жвачкина Сергея Анатольевича временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Томской области», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Сергей Жвачкин родился в 1957 году в Перми, окончил Тюменский инженерно-строительный институт, после чего работал на предприятиях нефтяной отрасли на севере Томской области.

В 1994 году возглавил АО «Томскгаз», которое занялось реализацией программы по добыче газа в Томской области, в 1999 году стал президентом ОАО «Востокгазпром». В 2004 году был назначен на должность гендиректора компании «Кубаньгазпром» (позднее — «Газпром трансгаз Краснодар»).

С 2012 года занимает пост губернатора Томской области.

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