Двое детей погибли на пожаре в томской деревне Тека

22 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Пожар произошел одноэтажном кирпичном частном доме в деревне Тека Томской области в ночь на среду, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения крыша дома была полностью охвачена огнем, горело внутри. В результате обгорели стены в доме, сгорела деревянная обрешетка крыши, сгорел крытый двор. Общая площадь пожара составила 170 кв.м.», — сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что в сгоревшем доме были обнаружены тела двух детей.

В пресс-службе регионального СУ СКР отметили, что погибшие - девочка 2009 г.р., и мальчика, 2011 г.р. По данному факту следователи проводят проверку.

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