Жители Томской области стали покупать 4G-смартфоны в два раза чаще

22 февраля 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

В 2016 году 4G-смартфоны в салонах МТС в Томской области впервые обошли по популярности модели без поддержки связи «четвертого поколения». Покупать такие устройства стали в два раза чаще по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена LTE-смартфона составила 8500 рублей. При этом посетители томских салонов МТС зачастую выбирали демократичные модели «умных телефонов» с 4G. Например, количество фирменных LTE-смартфонов МТС выросло на 30%, а средняя цена такого устройства составила 3990 рублей.

Самыми востребованными оказались гаджеты стоимостью от 5 000 до 9990 рублей — на долю этой ценовой категории пришлось 80 процентов покупок по итогам 2016 года. В ТОП 3 моделей 4G- смартфонов вошли: Alcatel One Touch 5019D PIXI 3 (4,5) LTE, Huawei Y5 II LTE, Samsung Galaxy J1 (2016) J120.



«Развитие сети 4G в Томской области является одной из наших стратегических задач. В 2016 году нам удалось серьезно продвинуться в этом направлении, и сегодня воспользоваться высокоскоростным 4G-интернетом можно уже более чем в 13 населенных пунктах региона, где проживает две трети населения региона. На фоне активного развития сети закономерно растет и интерес жителей Томской области к устройствам с поддержкой 4G. Важно, что такие гаджеты доступны всем категориям населения, и пользоваться LTE можно получить не только через премиальный смартфон, но и через демократичную модель. Мы намерены продолжить развертывание сети 4G в регионе и ожидаем, что число пользователей связи „четвертого поколения“ продолжит расти», — отмечает директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.



Розница МТС является крупнейшим непродовольственным ритейлом в России. Количество салонов МТС по итогам первого полугодия 2016 года выросло до 5,7 тысяч магазинов. С начала 2016 года с МТС начали сотрудничать такие бренды как Beats, Celly, Meizu, BQ, Highscreen, Prestigio, увеличили объем поставок Samsung, Asus, HTC, Alcatel, Philips, JBL, Sennheiser, Plantronics, Jabra и другие бренды.

На территории Томской области под брендом МТС, включая салоны франшизы и точки продаж в почтовых отделениях, работает около 200 точек продаж и обслуживания: как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. В салонах МТС можно не только подключить мобильные сервисы оператора, получить экспертное обслуживание и пополнить мобильный счет, но также воспользоваться банковскими услугами, оформить страховку, купить ж/д и авиабилет, цифровому или спутниковому ТВ или приобрести гаджеты по выгодным ценам. Узнать адреса салонов связи МТС в Томской области можно на сайте оператора.

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