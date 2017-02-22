Двое пострадали при столкновении легковушки и автобуса на трассе Томск - Колпашево (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 22 февраля, на трассе Томск — Колпашево произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 8.47 на 197м километре трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В результате происшествия пострадал кондуктор автобуса, которому на месте оказана медицинская помощь. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Очевидцев происшествия просят обратиться по в ОМВД России по Молчановскому району по телефонам: 8(3822) 271-468, 8 (38256) 212-71, 8 (38256) 232-34

Фото: 70.мдв.рф

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