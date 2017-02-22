В праздники в Томске усилят контроль за вывозом снега

22 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В праздники в Томске будет усилен контроль за вывозом снега с городских улиц. Такую задачу поставил мэр Томска, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Наша задача по очистке улиц, дворов и крыш от снега остается актуальной и необходимо организовать соответствующий контроль в праздничные дни», - подчеркнул глава города.

Как доложил директор муниципального «Спецавтохозяйства» Евгений Якуба, вчера в городе работали 166 единиц техники (63 - в дневную смену, 103 – ночью), 104 рабочих были заняты ручной уборкой. В связи с тем, что сегодня днем прогнозируется снегопад, очистка улиц от снега будет усилена.

За минувшие сутки с улиц города было вывезено 3560 тонн снега. От снега были очищены полностью 37 кровель, ликвидированы 36 навесов. На посыпку улиц израсходовано 500 тонн песко-соляной смеси.

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