В праздники в Томске усилят контроль за вывозом снега
В праздники в Томске будет усилен контроль за вывозом снега с городских улиц. Такую задачу поставил мэр Томска, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Наша задача по очистке улиц, дворов и крыш от снега остается актуальной и необходимо организовать соответствующий контроль в праздничные дни», - подчеркнул глава города.
Как доложил директор муниципального «Спецавтохозяйства» Евгений Якуба, вчера в городе работали 166 единиц техники (63 - в дневную смену, 103 – ночью), 104 рабочих были заняты ручной уборкой. В связи с тем, что сегодня днем прогнозируется снегопад, очистка улиц от снега будет усилена.
За минувшие сутки с улиц города было вывезено 3560 тонн снега. От снега были очищены полностью 37 кровель, ликвидированы 36 навесов. На посыпку улиц израсходовано 500 тонн песко-соляной смеси.