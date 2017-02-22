Томск взыскал с «Сибмоста» 156 млн руб. по иску о недостроенных пешеходных переходах

22 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск администрации Томска к АО «Сибмост» о взыскании 155,5 млн рублей за недостроенные пешеходные переходы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в материалах.

Как сообщалось, в феврале 2016 года администрация Томска подала иск к «Сибмосту» о взыскании 155,5 млн рублей, которые ранее перечислила компании за строительство пешеходных переходов, возведенных в ходе реконструкции транспортной развязки в Томске на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Пушкина. Позднее выяснилось, что построенные объекты не соответствуют первоначальному проекту: вместо семи подземных переходов, предусмотренных проектной документацией, построено четыре надземных и два подземных перехода. Мэрия потребовала от компании вернуть деньги или скорректировать проект.

В свою очередь, «Сибмост» заявлял, что изменения в проектной документации были инициированы, согласованы и утверждены заказчиком (мэрией Томска) и выражал готовность подтвердить это документально, не согласившись с требованиями. В ходе судебных разбирательств стороны пытались договориться о мировом соглашении.

АО «Сибмост» в Томске выступало генподрядчиком строительства Пушкинской развязки стоимостью 3 млрд рублей (работы велись в 2011–2012 годах), а также улиц Елизаровых и Осенней (900 млн рублей, 2008–2010 годы).

Также сообщалось, что в 2015–2016 годах «Сибмост» оказался в затруднительном финансовом положении. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2016 года к «Сибмосту» были поданы иски на сумму 1,7 млрд рублей, в 2015 году — на 2 млрд рублей. При этом в ноябре 2015 года компания выиграла судебный спор с мэрией Новосибирска о компенсации ей 2,5 млрд рублей убытков, понесенных при строительстве Бугринского моста через Обь. Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) 2 марта 2017 года продолжит рассмотрение жалобы муниципалитета на данное решение.

В настоящее время новосибирский арбитраж рассматривает дело о банкротстве «Сибмоста». Заявления о вступлении в это дело подал ряд компаний, в том числе банк «Акцепт», Экспобанк и другие, но процедура наблюдения пока не введена. При этом Сбербанк, ранее вступивший в дело о банкротстве, отказался от требований к «Сибмосту». Следующее заседание по этому делу состоится 15 марта.

В понедельник новосибирский губернатор Владимир Городецкий заявил, что определены организационные механизмы выхода из кризисной для «Сибмоста» ситуации — большая доля акций компании отойдет Сбербанку и АФК «Система».

По данным базы «СПАРК-Интерфакс» на 9 декабря 2016 года, 100% АО «Сибмост» принадлежит самому АО «Сибмост»; по данным на 31 декабря 2015 года, 92,46% АО «Сибмост» принадлежит Альберту Кошкину, 7,53% — его сыну Владиславу Кошкину.

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