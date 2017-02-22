Водитель служебного автобуса погиб в ДТП на трассе под Томском (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

ДТП произошло во вторник, 21 февраля, в 18.25 на втором километре трассе Новомихайловка — Итатка. Автобус возвращался на фабрику после доставки сотрудников по маршруту Воронино — Корнилово. По данным ГИБДД, 20-летний водитель грузовика Dongfeng не справился с управлением, врезался в стоящий на обочине МАЗ, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом птицефабрики.

В момент столкновения в салоне автобуса находился только водитель. 59-летний мужчина скончался на месте. Водитель грузовика в результате происшествия получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

В настоящее время по данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«&Для «Межениновской птицефабрики» гибель сотрудника, который более чем за 7 лет работы на предприятии зарекомендовал себя только с положительной стороны в общении с коллегами и руководством, в выполнении своей профессиональной деятельности, в соблюдении трудовой дисциплины, – большая трагедия», — сообщает пресс-служба компании.

В сообщении также отмечается, что работник предприятия имел большой безукоризненный водительский стаж, не имел нарушений ПДД.

Руководство и коллектив «Межениновской птицефабрики» выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с утратой. Предприятие окажет материальную поддержку семье, а также полностью возьмет на себя расходы по организации похорон.

Фото: 70.мвд.рф

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