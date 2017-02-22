В томском Ботсаду зацвели около 60 сортов азалий (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2017 // Фото: Tsu.ru

В Сибирском ботаническом саду ТГУ цветут около 60 сортов азалий, сообщает пресс-служба вуза.

В праздничные дни Сибирский ботанический сад ТГУ приглашает томичей на традиционные весенние экскурсии – полюбоваться цветением азалий. Уже сейчас в оранжереях ботсада цветет около 60 сортов.

«Массовое цветение азалий можно сравнить с сезоном цветения сакуры в Японии. Мы традиционно проводим в такое время много экскурсий, и люди с удовольствием приходят к нам в сад, поскольку на исходе зимы многие устают от недостатка ярких красок и тепла», – говорит заведующий лабораторией интродукции тропических и субтропических растений Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров.

Коллекция азалий в Сибирском ботаническом саду ТГУ считается крупнейшей в азиатской части страны. Она уникальна тем, что объединяет как сорта европейской селекции, выведенные в Бельгии, Нидерландах, Германии, так и советской селекции, созданные учеными в годы существования СССР. Некоторые из сортов зацветают в декабре, но массовое цветение начинается именно сейчас и продлится до конца апреля.

Всего коллекция азалий СибБС насчитывает 90 сортов, и в последние годы пополняется регулярно. Самые «новенькие» – три сорта азалий японской селекции, которые отличаются миниатюрными сиреневыми и розовыми цветками (всего 1-1,5 см диаметром).

Экскурсии по Ботаническому саду проводятся во вторник, четверг и субботу (в том числе в праздничные дни) по предварительной записи по телефону 529-816.

Фото: tsu.ru

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