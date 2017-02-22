Томичей приглашают на масленичные посиделки

В пятницу, 24 февраля, в 14 часов в Музее истории Томска (ул.Бакунина, 3) состоятся масленичные посиделки, сообщает пресс-служба мрии.

На этой неделе сотрудники Музея истории проводили масленичные посиделки для организованных групп школьников, в пятницу посиделки пройдут для всех желающих. Томичей и гостей города ждут в зале «Русская изба», где они узнают, как отмечали масленицу на Руси, что означают масленичные обряды и почему наши предки заманивали солнце блинами. Завершится мероприятие кулинарным мастер-классом.

На мероприятие необходимо записаться по тел. 65-72-55. Если желающих будет много, то масленичные посиделки будут продолжены в субботу.

Также воскресенье, 26 февраля, в 12 часов на площадке перед Музеем истории Томска пройдут масленичные гуляния. В программе: взятие снежной крепости, соревнования по прыжкам в мешках и перетягиванию каната и сжигание чучела.

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