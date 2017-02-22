Два человека пострадали в ДТП на трассе под Томском (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 22 февраля, на трассе Томск — Юрга столкнулись два встречных легковых автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.15 на 27м километре трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигавшегося в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой легковушкой, двигавшейся со стороны областного центра. В результате происшествия госпитализированы два человека.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Очевидцев ДТП просят обратиться в ОМВД России по Томскому району по телефонам: 8(3822) 795-200, 795-303.

Фото: 70.мвд.рф

Тэги/темы: