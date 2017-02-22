Из-за потепления в Томске демонтируют ледовый городок на Новособорной

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2017 // Фото: Владимир Дударев

В связи с потеплением демонтирован ледовый городок на площади Новособорной. Такое решение было принято по итогам выездной проверки состояния ледового городка, сообщает пресс-служба мэрии.

«Комиссией были выявлены значительные повреждения большинства ледовых фигур: утрата их первоначального вида, наличие трещин, уменьшение объёма конструкций из-за таяния на солнце и механических повреждений. Учитывая прогноз на дальнейшее потепление до +3°С, для обеспечения безопасности томичей было принято решение о закрытии ледового городка», — говорится в сообщении.

Вчера демонтировали две ледовые горки, лабиринт и четыре центральные ледовые фигуры, состояние которых вызывали наибольшие опасения.

Сегодня завершается демонтаж ледовых фигур, которые были изготовлены участниками фестиваля «Хрустальный Томск». Учитывая, что это центральная площадь Томска, администрация поставила задачу в кратчайший срок вывезти отсюда весь оставшийся снег и к Масленице привести Новособорную в порядок.

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