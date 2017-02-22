Томские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели детей в пожаре

22 февраля 2017 / Томский Обзор

В Томской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двоих детей при тушении пожара в жилом доме в деревне Тека Кожевниковского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, пожар в одноэтажном кирпичном доме произошел минувшей ночью. При тушении пожара в доме были обнаружены тела девочки, 2009 г.р., и мальчика, 2011 г.р.

Расследование уголовного дела продолжается.

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