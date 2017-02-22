В воскресенье в центре Томска устроят «Молодецкие потехи» и сожгут чучело

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

В воскресенье, 26 февраля, с 12.00 до 15.00 в Губернаторском квартале томичей ждут игровые программы, концерты лучших творческих коллективов области, знакомство с национальными культурами, ярмарки и интерактивные программы.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, основные мероприятия праздника состоятся на центральной концертной площадке — крыльце драматического театра, где выступят творческие коллективы города и области. Начало программы ознаменует шествие с чучелами Масленицы, а затем состоится награждение победителей конкурсов «Царский блин» и «Масленица – блинница сегодня именинница».

На площадке «Гостевая» музыкально-развлекательную программу представят коллективы национальных центров и автономий, а томичи смогут поучаствовать в играх, отведать узбекский плов, немецкий глинтвейн, армянский шашлык, татарские чебуреки и лепешки.

На площадке «Гуляй, Масленица» концерт дадут лучшие творческие коллективы Томского района. В «Городе мастеров» будет работать выставка декоративно-прикладного искусства от мастеров из Томска и районов области. На ярмарке представят изделия из глины, шерсти, бересты, дерева, железа, камня и других материалов.

С 12 часов на площадке «Молодецкие потехи» начнутся силовые состязания для больших и маленьких (перетягивание каната, поднятие гири, бои мешками, масленичный столб). На театрализованном представлении «Масленичные забавы» скоморохи познакомят участников гуляний с масленичными традициями, организуют тематические игры, конкурсы и разыграют призы и подарки.

На площадке «Праздничное изобилие» сельхозпроизводители и частные подворья региона презентуют хлебобулочные изделия, продукцию пчеловодства и овощеводства, новинки в сфере переработки молока, мяса и рыбы.

С 14.45 до 15 часов на набережной реки Томи театр огня и света «Первый день Помпеи» продемонстрирует огненное пиротехническое шоу, в финале которого сожгут пятиметровое чучело Масленицы.

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