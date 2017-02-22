Жестокость в томских реабилитационных центрах стала возможна в период ликвидации ФСКН, считают в полиции

22 февраля 2017 / Томский Обзор

Полиция наладила мониторинг реабилитационных центров для наркоманов, сообщает агентство «Интерафкс-Сибирь» со ссылкой на замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Томской области Маргариту Ющенко.

«Ранее проверялись абсолютно все центры, но в период реорганизации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по некоторым направлениям работа велась не так активно, в том числе и по мониторингу деятельности реабилитационных центров. Эти центры, судя по всему „расслабились“, в связи с чем были зафиксированы случаи жестокости», — сказала Маргарита Ющенко.

По ее словам, в настоящее время УНК постоянно проверяет методы работы реабилитационных центров.

Она добавила, что в Томской области сейчас работают 36 организаций, занимающихся реабилитацией наркоманов, каждая из которых имеет по несколько центров.

Как сообщалось, следственные органы подозревают фонд «Томск без наркотиков» в похищениях, избиениях и незаконном лишении свободы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) УК РФ. Кроме того, еще одно дело об убийстве в одном из центров фонда направлено в суд.

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