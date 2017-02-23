В Томске троих детей засыпало обвалившимся снежным карнизом

23 февраля 2017 / Томский Обзор

В Томске троих детей засыпало обвалившимся снежным карнизом. В 16.40 спасатели томской областной Поисково-спасательной службы выезжали в гаражные боксы по адресу пер. Светлый, 47.

Как сообщил «Томскому Обзору» Иван Темерев (ТО ПСС), в одном из недостроенных гаражных боксов у стенки нарос снежный «язык» и упал в тот момент, когда под ним находилось 3 ребенка ориентировочно 11 лет. «Одного ребенка очень сильно засыпало, но когда спасатели приехали, ребенка уже откопали очевидцы, находился он на глубине примерно 1,2 м.», — сообщили в ПСС.

Спасатели помогли в эвакуации ребенка без признаков дыхания и передаче его медикам. Других детей так же забрали медики. Работы на месте завала продолжались до 17.00, дальнейшее состояние детей пока неизвестно.

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