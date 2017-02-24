Сторож одной из томских автостоянок погиб под снежным сугробом

24 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Сторож одной автостоянки по адресу ул.Рабочая №60 погиб под снежным сугробом. На вызов по этому адресу спасатели ТО ПСС выехали сегодня, 24 февраля в 11:36.

Сторож автостоянки ушел за недостроенный бокс откапывать запасы дров еще 23.02 около 23:00, после чего пропал, сообщил "Томскому Обзору" Иван Темерев (ТО ПСС).

"Чтобы попасть в узкое пространство между боксом и забором, было необходимо из гаража подняться по лесенке и вылезти через оконный проем. Мужчина находился под сугробом толщиной около метра. К моменту приезда спасателей очевидцы практически окопали его", - рассказал представитель ТО ПСС.

Спасатели убрали остатки снега и достали погибшего. По словам очевидцев тоннель для поиска дров копали практически всю зиму.

Работы по извлечению тела были закончены в 11:55.

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