В Томске мужчина погиб под обрушившимся снегом, проводится проверка (ФОТО)

24 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев (ТО ПСС)

Вчера, 23 февраля, в Томске в результате обрушения снега погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, вечером, около 23.00, на автостоянке по ул.Рабочей, 60 сторож отправился откапывать дрова, которые находились за недостроенным боксом. В процессе откапывания на мужчину упал снег, в результате сторож погиб.

Как сообщил Иван Темерев (ТО ПСС), мужчина находился под сугробом толщиной около метра. К моменту приезда спасателей очевидцы практически окопали его. Сотрудники ТО ПСС убрали остатки снега и достали погибшего. По словам очевидцев тоннель для поиска дров копали практически всю зиму.

Следователи проводят проверку: Произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Иван Темерев

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