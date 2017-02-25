В Томске возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка под обвалившимся снегом
25 февраля 2017 / Томский Обзор
Томские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели одного ребенка и травмировании второго в результате обрушения снега, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, днем 23 февраля, двоих детей засыпало подтаявшим снегом, упавшим с крыши гаража по пер.Светлый, 49. В результате семилетний мальчик скончался на месте, второй (одиннадцатилетний) был госпитализирован.
Расследование уголовного дела продолжается.
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