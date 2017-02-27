В выходные в Томске очистили от снега кровли 220 домов

27 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

За прошедшие выходные в Томске от снега и наледи были очищены кровли 220 домов. По 120 адресам также были ликвидированы навесы, сообщает пресс-служба мэрии.

Активную работу по очистке кровель и ликвидации навесов продолжают специалисты УК, ТСЖ и гаражных кооперативов.

Также за прошедшие пять суток городское «Спецавтохозяйство» вывезло на снегоотвалы 15169 тонн снега. На улицы города за сутки работала 151 единица спецтехники, 132 человека проводили ручную уборку. На посыпку потенциально опасных участков улично-дророжной сети было израсходовано 111 тонн песко-соляной смеси.

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