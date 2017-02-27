Две иномарки пострадали от огня в Томске

27 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Вчера вечером, 26 февраля, в Томске во дворе жилого дома по ул.Косарева, 10 загорелась иномарка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20.48. В результате пожара у Chevrolet Cruze 2011 года выпуска выгорел моторный отсек и обгорел салон. Второй автомобиль - Toyota Crown 1999 года выпуска также пострадала от огня - у нее обгорело лакокрасночное покрытие с правой стороны.

Ликвидировать возгорание удалось к 20.57. Причина пожара устанавливается.

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