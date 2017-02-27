В этом году в Томске высадят яблони, пирамидальные тополя и рябины

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

В 2017 году будет продолжена реконструкция зеленых насаждений в Михайловской роще и саду «Белое озеро», сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на специалистов городского комитета охраны окружающей среды и природного комплекса.

В саду «Белое озеро» работы по реконструкции центральной аллеи были начаты в прошлом году. В этом году будет заменено тротуарное покрытие вдоль ул.Пушкина и реконструированы зеленые насаждения на этом участке – тополя и клены заменят декоративными деревьями и кустарниками.

В Михайловской роще инвестор, АО Рекреационный парк «Михайловская роща», работает уже третий год на расчистке территории от старовозрастных и аварийных деревьев. За прошедшие два года уже были очищены шесть участков, на которых в рамках осеннего субботника были высажены трехлетние сосны.

Что касается озеленения пл.Новособорной, то в настоящее время специалисты разрабатывают его проект с незначительной корректировкой дорожно-тропиночной сети. Также планируется, что яблони, растущие в Аллее Победы и находящиеся сегодня в аварийном состоянии, будут заменены осенью крупномерными саженцами, которые зацветут уже следующей весной. Также в центральной части площади необходимо заменить старовозрастные клены.

В рамках реконструкции зеленых насаждений улично-дорожной сети в квартале ул.Кузнецова, Герцена, Белинского и Карташова заканчивается работа по сносу старых и аварийных деревьев, весной будут выкорчеваны пни. По ул.Кузнецова посадят ели и рябины, по ул.Герцена – пирамидальные тополя, по ул.Белинского – березы.

Совместно с администрацией Ленинского района запланирована реконструкция насаждений парка им.Ворошилова. Там будут подрезаны старовозрастные тополя и подсажены новые.

В Лагерном саду уже частично проведена подготовка к замене кедрами существующих деревьев в березовой роще. Также планируется посадка декоративных цветущих кустарников на склонах. Продолжится работа и по созданию в Лагерном саду Аллеи Славы, где уже выкорчеваны старые тополя.

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