Под тяжестью снега обрушилась кровля жилого дома в Асине, возбуждено уголовное дело (ФОТО)

27 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

В городе Асино произошло частичное обрушение кровли жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Обрушение произошло в доме по ул.АВПУ, 35. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ООО «УК «Гарант – Сервис», управляющая домом, не приняла должных мер по очистке кровли от снега и снежных навесов.

«В результате 23 февраля текущего года под тяжестью скопившегося на крыше снега произошло ее полное обрушение. Общая площадь упавшей кровли составила более 300 кв.метров. Потолочные перекрытия квартир при этом не пострадали, среди жильцов дома пострадавших нет», — говорится в сообщении.



При этом двумя неделями ранее городской прокурор потребовал от директора УК очистить кровли жилых домов от снега, снежных навесов и сосулек.



На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Расследование дела поставлено в прокуратуре на контроль.

Кроме того, в отношении УК возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Между тем, это не первый случай обрушения кровли жилого дома под тяжестью снега в Томской области. Ранее подобные случаи происходили в Томске в домах по пер.Шпальному и ул.Сибирской.

Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru

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