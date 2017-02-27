Масленичные гуляния прошли на Университетском катке в Томске (ФОТО)

27 февраля 2017 / Партнерский материал

В воскресенье, 26 февраля, на Университетском катке в Томске прошли проводы Масленицы, принять участие в которых могли все желающие.

Начались проводы с Масленичного шествия: студенты Томского госуниверситета, с песнями и плясками, пронесли установленные в Университетской роще чучела Масленицы к общежитию «Парус», где им уже был подготовлен радушный прием. Конкурс масленичных чучел был объявлен накануне, участие в нем приняли сотрудники и партнеры университета. Авторы всех восьми работ получили дипломы, а лучшим было признано чучело от детского сада № 49.

На Университетском катке гостей праздника ждали традиционные «масленичные забавы»: прогулки на ходулях на скорость, перетягивание каната, соревнования на меткость в снежном тире. Кроме того, желающие могли сразиться друг с другом на подушках, сидя верхом на заледенелом бревне, или распилить стоящее по соседству другое бревно пилой. За участие в конкурсе гости получали местную валюту — «масленичные деньги», за которые можно было бесплатно покататься на Университетском катке.

Также, на празднике работала ярмарка, где можно было приобрести пряники, расписные платки, свистульки и множество других сувениров. В толпе без устали сновали лоточницы с подносами, полными сушек и конфет, а у разместившегося неподалеку «фудкорта» можно было подкрепиться блинами, яблоками в карамели или шашлыком из сои и горячим чаем.

Те же, кто уже успел вдоволь напраздноваться, могли послушать лекцию томского писателя Владимир Костина о Масленице и том, как этот праздник отразился в русской литературе, которая проходила в здании общежития «Парус».

Университетской каток в этот день работал в штатном режиме. Гости праздника водили хороводы, а на сцене для них выступал арт-проект «Васильев вечер», Петрушка и ряженые актеры. Затем настало время народных танцев: участники разбились на пары, и старательно выводили танцевальные фигуры. Скоморохи в компании Весны и Воеводы разыграли драму «Масленица и Воевода», о недоверчивости последнего к Масленице, но в итоге все кончилось хорошо — дружными обливаниями.

— Для тех, у кого от вида мужчин в исподнем, обливающихся водой из ведра, жизнь перевернулась и никогда не будет прежней, в ТГУ есть отличные психологи, — прокомментировал окончание драмы ведущий.

В финале праздничной программы состоялись традиционные масленичные бои «стенка на стенку», «шапошные» игры, где требовалось сбить шапку с головы противника, сохранив при этом свою собственную, и другие забавы. Самым сильным мужчинам доверили отнести чучело Масленицы на лед озера, где ее и сожгли, завершив тем самым проводы зимы.

Фото: Владимир Дударев

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