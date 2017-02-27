В Томске на пр.Кирова установили знаки, запрещающие парковку

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2017 // Фото: Владимир Дударев

По нечетной стороне пр.Кирова в Томске на участке от пр.Комсомольского до ул. Елизаровых установлены дорожные знаки (3.27), запрещающие остановку и стоянку транспортных средств с табличками «Работает эвакуатор».

Как сообщает пресс-служба мэрии, решение было принято в целях увеличения пропускной способности указанного участка улично-дорожной сети и повышения транспортной безопасности томичей.

Автовладельцев просят соблюдать Правила дорожного движения и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

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