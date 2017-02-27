В Томске пьяный водитель без прав насмерть сбил пешехода

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Сегодня утром, 27 февраля, в Томске под колеса Nissan Sunny попал 44-летний пешеход, скончавшийся в результате ДТП, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 6.10 на пр.Мира, 26. Здесь 18-летний водитель иномарки сбил мужчину, который двигался по краю дороги в попутном с автомобилем направлении. В результате происшествия пешеход погиб.

В сообщении отмечается, что водитель не имел права управления транспортным средством. Кроме того автомобилем молодой человек управлял в состоянии опьянения.

Очевидцев происшествия просят обратиться по телефону 794-715.

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